So bekam eine Sex-Darstellerin ihren Instagram-Account zurück

Die Sex-Darstellerin Kitty Lixo war nun ebenfalls von einer Account-Sperre auf Instagram betroffen, obwohl sie laut eigenen Angaben keine Nacktheit gepostet hatte und sich an sämtliche Regeln hält. Sie berichtet in einem Podcast, dass ihr Account mehrfach gesperrt worden sei.

So bekam sie den Account zurück

Lixo gab an, mit dem Meta-Mitarbeiter Sex gehabt zu haben, um ihren Account erstmalig zurückzuerlangen. Allerdings sei er weitere Male gesperrt worden. Laut eigenen Angaben blieb Lixo bei dieser Strategie, um ihren Account zurückzuerlangen. Es habe jedes Mal funktioniert, weil jedes Mal eine andere Person für die Entsperrung des Accounts zuständig gewesen sei, so die Sex-Darstellerin. Die anderen Mitarbeiter habe sie zuerst auf LinkedIn ausfindig gemacht, so die junge Frau, die angab, es wieder so machen zu wollen, sollte ihr Account noch öfters gesperrt werden.

Sie glaubt, dass es vielen Männern nicht gefalle, dass sie sich selbst im Netz darstelle, selbst wenn keine Nacktheit involviert sei, sagt sie gegenüber Daily Dot. Diese würden sie immer wieder melden und daher würde ihr Account immer wieder gelöscht, so ihre These.

Altbekanntes Problem

Lixo macht damit auf ein altbekanntes Problem aufmerksam: Es ist völlig intransparent, warum manche Accounts auf Instagram gesperrt werden, und wie man sie wieder zurück bekommt. Es gibt dafür keine Vorgehensweise, was man tun muss. Manchmal warten Menschen Monate, bis ihr Account wieder entsperrt wird, manchmal bleibt er für immer gesperrt. In den USA wurde deshalb sogar bereits ein KI-Anwalt geschaffen, der Nutzer*innen dabei helfen soll, gesperrte Accounts zurückzuerlangen.