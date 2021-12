KI-Anwalt hilft gesperrte Social-Media-Accounts zurückzuerobern

Der Instagram-Account @metaware einer Wienerin wurde gesperrt, weil sie sich angeblich als jemand anders ausgebe. Ein Unternehmen, das automatisierte Rechtsdienstleistungen anbietet, bietet für solche Fälle nun Hilfe an.

Der „Roboter-Anwalt“ von DoNotPay, der im Monatsabonnement in Höhe von 36 US-Dollar enthalten ist, bietet Nutzer*innen eine Lösungsalternative für unrechtmäßig geschlossene Konten. Statt E-Mails an die Help-Center-Bots der Unternehmen zu schicken, sendet er im Namen der Betroffenen einen Brief an die Rechtsabteilung der Konzerne. Dafür bittet DoNotPay die User*innen um Informationen darüber, was ihnen genau passiert ist.

"Diese Plattformen priorisieren Rechtsfälle", erklärt DoNotPay-CEO Joshua Browder gegenüber Engadget. "Wenn man nur an den Kundendienst schreibt, nehmen sie es nicht wirklich ernst." Rechtsabteilungen hingegen würden viel wahrscheinlicher reagieren, sagt er.

20-prozentige Erfolgschance

In dem Brief versucht das Unternehmen auch, die Beschwerde mit einem "rechtlichen Grund, warum sie Sie nicht sperren können", zu verbinden, indem es sich auf geltende Landes- und Bundesgesetze beruft. Das Schreiben enthält zudem eine Frist, in der das Unternehmen reagieren muss. Browder sagt, dass PayPal und Instagram bisher zu den am häufigsten angefragten Diensten für die Aufhebung von Sperren gehören. Der Dienst wird aber auch bei anderen Plattformen Hilfe bieten, darunter Twitter, Snapchat, Uber, Tinder, YouTube, Twitch und andere.