Sicher Surfen: Ausstellung der Arbeiterkammer gibt Hilfestellung

Mit der Ausstellung “Out of Control” informiert die Arbeiterkammer in Wien über Datensicherheit im Netz. Es soll gezeigt werden, welche Spuren man als Internetnutzer hinterlässt. Die Ausstellung richtet sich vor allem an Jugendliche, soll aber auch Erwachsene abholen, die sich mit der Mediennutzung nicht auskennen. Nun wurde die Ausstellung bis zum 3. Juli 2020 verlängert. „Fast alle haben ein Smartphone, aber längst nicht alle wissen, wie sie sicher damit umgehen können“, sagt Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, in einer Pressemitteilung. So soll der "digital gap" zwischen Menschen mit und ohne Medienkompetenz geschlossen werden.