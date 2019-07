Sicherheitsbeamte entdecken Raketenwerfer in Fluggepäck

Ein ungewöhnliches " Souvenir" haben Sicherheitsbeamte an einem US-Flughafen im Gepäck eines Reisenden entdeckt: Sie fanden im Aufgabegepäck des Mannes einen Raketenwerfer. Die Waffe wurde am Montag am internationalen Flughafen Baltimore/Washington konfisziert, wie die Verkehrssicherheitsbehörde TSA im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Der Mann habe angegeben, er habe den Raketenwerfer als " Souvenir" aus Kuwait mitgebracht. "Vielleicht hätte er sich besser für einen Schlüsselanhänger entscheiden sollen", schrieb TSA-Sprecherin Lisa Farbstein.