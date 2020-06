SIM-Karten-Hack: "Gemalto versucht sich rauszureden"

„Das ist der Versuch, sich rauszureden und den Vorfall kleinzuspielen“, meint Adrian Dabrowsky, Sicherheitsforscher von SBA Research, im Gespräch mit der futurezone. Beim SIM-Kartenhersteller geht es schließlich um Aufträge in Milliardenhöhe, die durch derartige Vorfälle in Gefahr sind. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der Konzern nur das an die Öffentlichkeit dringen lässt, was unvermeidbar ist. Finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen wollte der Geschäftsführer von Gemalto nicht näher beziffern.