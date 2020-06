Sinkende Roamingkosten steigern Surflaune am Smartphone

Wer mit seinem Smartphone in ausländischen Netzen surft, Daten abruft oder auch nur telefoniert bekommt am Ende womöglich eine saftige Rechnung präsentiert. So war es in der Vergangenheit, Urlauber können davon ein Lied singen. Ursache sind die sogenannten Roaming-Gebühren, die beim Umherwandern durch ausländische Mobilfunknetze anfallen - hier mehr, dort weniger. Für die Netzbetreiber waren sie lange Zeit eine ergiebige Erlösquelle. Milliardensummen haben die Unternehmen in den vergangenen Jahren eingespielt und Aktionäre mit Dividenden beglückt. Nun droht die Quelle endgültig zu versiegen.