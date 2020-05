Sir Richard Branson stattet Wien Besuch ab

Branson hat sich mit der Virgin Group ein Imperium mit mehr als 400 Firmen und 50.000 Mitarbeitern aufgebaut. Auf Einladung der Telekom Austria ( TA) spricht er am Abend beim 13. "future.talk" im Wiener Museumsquartier über „The Pioneer Effect. New Spirit For A New Tomorrow". Branson wird am Dienstagnachmittag in seinem Privatjet - einer Dassault Falcon 50EX - erwartet, in welchem Hotel der laut Forbes 4,2 Mrd. Dollar (3,09 Mrd. Euro) schwere Brite übernachten wird, will die Telekom aber nicht verraten.