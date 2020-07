Smartphone-App für sicherere Bahnübergänge

Während die ÖBB die Basiswarnung durch NavTrain als sinnvoll erachtet, wird die zweite Ausbaustufe derzeit nicht verfolgt. Zu viele Fragen rechtlicher, technischer und verkehrspsychologischer Natur sind für den Bahnbetreiber ungeklärt.

ÖBB-Experte Günter Dinhobl sieht etwa bei parallel zu Bahnstrecken verlaufenden Straßen ein Problem auf NavTrain zukommen. Hier würde ein Autofahrer ständig in die Nähe von Bahnübergängen gelangen und ebenso oft vor diesen gewarnt werden, auch wenn er gar nicht beabsichtigt, diese zu benutzen. "So etwas kann nach hinten losgehen", befürchtet Dinhobl. Autofahrer könnten in diesem Fall gegenüber Warnhinweisen abstumpfen und der App erst recht keine Aufmerksamkeit schenken, wenn es zu einer Überquerung kommt.

Außerdem kommt folgendes Faktum ins Spiel: "Die meisten Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen stammen von Einwohnern im näheren Umkreis von 10 bis 20 Kilometern um eine Kreuzung." Gerade in der Lokalbevölkerung ist die Benutzung einer Navigationshilfe im Auto weniger wahrscheinlich. Bei den ÖBB wird NavTrain derzeit als willkommene Zusatzfunktion gesehen, aber keinesfalls als Sicherungsersatz. Auch in ferner Zukunft könne man nicht darauf vertrauen, dass jeder Straßenverkehrsteilnehmer mit einem Smartphone oder Navi ausgestattet sei.

"Wir sind auf alle Fälle dafür, Informationen weiterzugeben, wenn man hieb- und stichfest geklärt hat, dass damit kein Fehlverhalten provoziert wird", so Dinhobl. In erster Linie sollten Autofahrer nämlich dem roten Licht vor sich Aufmerksamkeit schenken, keinem Display am Armaturenbrett.

Ihre technischen Innovationen wird die ÖBB im Herbst auf dem ITS Weltkongress in Wien präsentieren. Von 22. bis 26. Oktober zeigen hier heimische und internationale Unternehmen neueste Entwicklungen in der Verkehrstechnik und Telematik. Ein breites Demonstrations-Programm und eine neuartige Messe-App sollen neben dem Fachpublikum auch die allgemeine Öffentlichkeit anlocken.