Snapchat-Lücke lässt iPhones abstürzen

Die bereits am Freitag publizierten Schwachstelle war am Montagabend offenbar noch nicht behoben, gleichzeitig teilte der Sicherheitsexperte aber mit, dass Snapchat seinen Account und die IP-Adresse geblockt habe, mit der er die Testattacken durchführte. Sanchez wählte für die Publikation des möglichen Hacks aber eine für Sicherheitsexperten unübliche Vorgangsweise. Noch bevor er Snapchat darüber informierte, teilte er seine Informationen der Los Angeles Times mit. Snapchat habe in der Vergangenheit bewiesen, dass dem Unternehmen Sicherheitsbedenken egal seien, so Sanchez in Anspielung auf das ignorierte erste große Leck.