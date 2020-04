So geht es mit der Netflix-Drosselung weiter

Da manch erwartete Probleme durch benötigte Netzwerkkapazitäten für Home Office, aber auch durch das erhöhte generelle Streaming-Aufkommen ausgeblieben seien, sei eine Aufhebung definitiv eine Option. Auch die Aufhebung der Drosselung nur in einzelnen Ländern, wo sich die Internetkapazitäten als ausreichend erwiesen haben, sei vorstellbar, teilte Netflix der futurezone mit.

Keine Internetprobleme

Nachdem sowohl aus Österreich als auch aus Deutschland kaum Netzprobleme in den vergangenen Wochen berichtet wurden, dürften diese beiden Länder in so einem Fall gute Karten für eine Rückkehr zur gewohnten Bildqualität haben. Ein Datum, wann die Drosselung aufgehoben oder wie lange sie fortgeführt werde, nannte Netflix bislang nicht.

Inwiefern der Streaming-Anbieter von der Krise und dem gesteigerten Videokonsum profitierte, sollten die aktuellen Quartalszahlen zeigen, die bereits für Dienstagabend nach US-Börsenschluss erwartet werden. Mit der Dokuserie "Tiger King" gelang Netflix zuletzt ein Überraschungserfolg.