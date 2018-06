So können Schüler ins Hacker-Leben hineinschnuppern

Ein Hacker ist nicht automatisch böse, versteckt sich nicht im finsteren Kellerzimmer und haut nicht blitzschnell in die Tasten des Notebooks, auf dessen Bildschirm der grün-schwarze Code von Matrix zu sehen ist. Ein Hacker kann auch ein IT-Security-Experte sein, der forensisch vorgeht um Angreifern auf die Schliche zu kommen, Schwachstellen in schützenswerten Systemen findet und in einem Team mit Gleichgesinnten agiert, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Die Austrian Cyber Security Challenge sucht solche Nachwuchs-Hacker und IT-Security-Talente. Wer sich noch nicht bereit für die kniffligen Aufgaben dort fühlt oder erstmal in die Hacker-Welt hineinschnuppern will, kann sich an der Level 1 Challenge versuchen. Die zehn Rätsel erfordern kein fortgeschrittenes IT-Wissen. Die Aufgaben sind aber so gestaltet, dass ein ähnlich analytisches Vorgehen zur Lösung führt, wie es in der Welt der IT-Security üblich ist.