So lacht das Netz über Deutschlands WM-Blamage

In einigen Tweets reagierten die Fans auf eine Nachricht von Nationalspieler Toni Kroos aus dem vergangenen Jahr, in der er seinen Followern ein „Frohes 2017“ wünschte, wobei die 1 durch eine brasilianische Flagge und die 7 durch eine deutsche Fahne ersetzt waren. Jetzt wünschten die Brasilianer in Anspielung auf das Ergebnis der Partie gegen Südkorea ihrerseits ein „Frohes 2018“ - mit der südkoreanischen Flagge an Stelle der 2 und der Deutschlandfahne an Stelle der 0.

Über die historische 1:7-Niederlage scheint alle Schadenfreude aber trotzdem nicht hinweg zu helfen. Der Fernsehsender Fox Sports fragte bei Twitter, was schlimmer sei: Mit 1:7 zu verlieren oder in der Vorrunde auszuscheiden. Die Antwort war eindeutig: Die 1:7-Klatsche zu Hause.