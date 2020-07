Solarflugzeug erfolgreich in Indien gelandet

Nachdem die "Solar Impulse" in der Nacht auf dem Flughafen bei Ahmedabad aufgesetzt hatte, gratulierte das Kontrollzentrum auf Twitter. Die Landung erfolgte demnach um 23.25 Uhr (Ortszeit). Auf seiner Reise hatte Piccard das Arabische Meer überflogen. Vier Tage wird der Karbon-Flieger nun in Ahmedabad am Boden bleiben, bevor er nach einem Kurztrip zur heiligen Hindu-Stadt Varanasi Richtung Myanmar weiterfliegt.

Gestartet war die "Solar Impulse" am Montag in Abu Dhabi mit Piccards Landsmann André Borschberg im Cockpit. Mit der Umrundung der Welt in insgesamt zwölf Etappen ganz ohne Treibstoff - einer Weltpremiere - wollen Piccard und Borschberg für erneuerbare Energien werben.