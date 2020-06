Sony-Hack: Filmpremiere nach Terrordrohung abgesagt

Nach Terrordrohungen gegen den Film „The Interview“ ist dessen Premiere in New York abgesagt worden. Wie der „ Hollywood Reporter“ berichtete, verzichtet das Landmark's Sunshine Cinema darauf, den Film zu zeigen. Die Angreifer hätten in E-Mails Drohungen mit Verweis auf den 11. September 2001 veröffentlicht. Laut „ Wall Street Journal“ will auch die Kinokette Carmike Cinemas den Film nicht zeigen.

Sony Pictures habe den Kinos die Entscheidung, ob sie den Streifen bringen wollen, selbst überlassen - ein beispielloses Vorgehen für Hollywood, wie das „ Wall Street Journal“ berichtete. Normalerweise stünden die Spielpläne Monate im Voraus fest. Das Filmstudio war zuletzt Ziel einer massiven Hacker-Attacke geworden.

„The Interview“ sollte am 25. Dezember in den USA starten. In dem Streifen bekommen zwei US-Journalisten, gespielt von Seth Rogen und James Franco, den Auftrag, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un bei einer Interview-Gelegenheit zu töten.