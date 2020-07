Spaß-Flieger mit Elektroantrieb hebt ab

FlyNano, ein einsitziges Wasserflugzeug mit Elektroantrieb aus Finnland, hat in der vergangenen Woche erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert. Das Gerät könnte dank einer ultrakompakten Bauweise und einfachster Bedienung mehr Menschen für die Fliegerei begeistern. Seit mehreren Jahren arbeitet Flugzeugdesigner Aki Suokas mit seinem Team an einem Prototypen. Am 11. Juni hob der Kohlefaser-Vogel erstmals vom Hepari-See in Finnland ab, wie die Entwickler in ihrem Blog festhalten.