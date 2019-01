Spesen bei Handel mit Kryptowährungen oft intransparent

Die Arbeiterkammer (AK) hat verschiedene Online-Plattformen und Verkaufsstellen untersucht, die Kryptowährungen anbieten und dabei festgestellt, dass Kunden die anfallenden Spesen oft verschwiegen werden.

Die AK kaufte dazu laut Aussendung verschiedene Kryptowährungen in Verkaufsstellen wie Post, Trafiken oder Stores, an Behebungsautomaten sowie auf fünf Online-Plattformen. Kurze Zeit später tausche sie die Bitcoins & Co wieder in Euro zurück.