Spiegelei lässt sich auf kryptoschürfendem Router braten

Die Zutaten sind einfach: Ein Ei, Kryptojacking-Werkzeuge, eine Pfanne mit Butter und ein Router. Auf der Sicherheitskonferenz Black Hat in Las Vegas hat die Security-Firma Symantec eine Kochstation aufgebaut, auf der man sich auf einem infizierten, kryptoschürfenden Router sein Ei braten kann.



Der Router ist so stark überhitzt, dass es bei einer Temperatur von 65,5 Grad Celsius rund 20 Minuten braucht, bis das Ei durchgebraten ist (ohne Pfanne sind es zehn Minuten). Während dieser Zeit hat der Router die Kryptowährung Monero im Wert von sieben Cent geschürft, berichtet Cnet. Der Wert war kurz darauf allerdings auf fünf Cent gesunken.



Auf dem verwendeten Router ist nämlich von den Sicherheitsforschern Coinhive installiert worden, das das Gerät nun dazu nutzt, die Kryptowährung Monero zu schürfen. "Das ist weder ein Virus, noch eine Malware, es kann aber bösartig verwendet werden, in dem man Ressourcen anzapft, die einem nicht gehören", schreibt Brian Warner, Projekt-Verantwortlicher bei Symanetc in einem Blogeintrag.