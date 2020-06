Staatsoper überträgt ersten UHD-Livestream

Die Wiener Staatsoper ist schneller als die FIFA: Während das Finale der Fußballweltmeisterschaft erst am 13. Juli weltweit im neuen hochauflösenden Format UHD zu sehen sein wird, geht das Opernhaus bereits am Mittwoch (7. Mai) in die Vorlage. Mit Giuseppe Verdis " Nabucco" wird erstmals ein Livestream in dem neuen Format ausgesendet, das eine vierfach höhere Auflösung als HD-Fernsehen hat.

"Wir sind die Ersten in der Welt", freute sich Staatsopern-Direktor Dominique Meyer bei der Präsentation des Vorhabens am Montag über das neue Offert im seit einem Jahr laufenden Streaming-Angebot des Hauses. Die deutlich klareren Aufnahmen werden seiner Einschätzung nach mittelfristig die Rezeption verändern: "Mit Bildern dieser Schärfe kann der Zuschauer selbst entscheiden, was er sehen will - er braucht den Bildregisseur nicht mehr." Für eine Nahaufnahme kann man künftig einfach ins Bild zoomen und sich seinen Lieblingssänger vergrößern. "Ich habe den Kollegen von der Maske gesagt, dass sie jetzt aufpassen müssen", scherzte Meyer.