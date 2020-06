Standortdaten: Prozess gegen Microsoft

Der US-Software-Konzern Microsoft soll die Bewegungsdaten von Smartphone-Nutzern gegen deren Willen aufgezeichnet haben. Am Donnerstag (Ortszeit) begann im Bundesstaat Washington ein Zivilprozess gegen das Unternehmen. Eine Frau aus dem Bundesstaat Michigan wirft dem Konzern laut Anklageschrift vor, dass unter dem Betriebssystem Windows Phone 7 laufende Smartphones die Daten selbst dann aufzeichnet, wenn der Nutzer sich dagegen ausspricht.

Für die Übermittlung sei das integrierte Kamera-Programm zuständig, das beim ersten Öffnen frage, ob es Daten an Microsoft übermitteln dürfe, heißt es in der Anklageschrift. Die Daten würden jedoch auch aufgezeichnet, wenn der Nutzer ablehne. Microsoft kommentierte die Klage zunächst nicht. Auch Smartphone-Hersteller wie Apple und Google waren in den vergangenen Monaten wegen der Aufzeichnung von Bewegungsprofilen