Star Trek: Discovery kehrt im Oktober zurück

Während die Star-Trek-Fangemeinde schon mit Spannung auf die zweite Staffel von "Picard" wartet, geht es bei Star Trek: Discovery Mitte Oktober mit Staffel 3 weiter. Wie CBS bestätigt hat, wird der Sender die Serie ab 15. Oktober in den USA ausstrahlen. In Europa wird die Serie erneut über Netflix zu sehen sein. Folgt der Streaming-Anbieter dem Muster früherer Staffeln gibt es die Premiere der ersten Folge einen Tag nach US-Start am 16. Oktober.

Leichtere Kost

Discovery hat sich nach einem etwas holprigen Start mit diversen kreativen Richtungsänderungen und veränderten Showrunner-Teams eine solide Fangemeinde aufgebaut. Wie der Schauspieler und Regisseur Jonathan Frakes (bekannt als Will Riker aus Star Trek Next Generation) bereits verraten hat, soll die Serie in Staffel drei einmal mehr ihre Tonalität ändern und ein wenig positiver gestaltet sein.