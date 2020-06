Star-Wars-Fans können in Episode 7 mitspielen

Star-Wars-Regisseur J.J. Abrams hat erste Bilder von den Aufnahmen zu dem neuen Film gezeigt und gleichzeitig angekündigt, dass ein Fan mit etwas Glück ebenfalls an dem neuen Star Wars mitwirken kann. Dazu wurde eine Kampagne bei der Wohltätigkeitsplattform Omaze gestartet. Für 10 Dollar kann man bei einer Verlosung mitmachen, deren Hauptpreis eine kleine Rolle in Episode 7 ist. Wer mehr spendet, bekommt zusätzlich noch verschiedene Belohnungen, von einer Grußkarte von J.J. Abrams bishin zu einer privaten Vorführung des neuen Films. Bis 18. Juli 2014 kann man an der Aktion teilnehmen.