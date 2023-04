Start abgebrochen: Schon wieder gefährliche Situation auf Flughafen

Am Flughafen New Orleans musste ein Airbus von Delta den Start abbrechen.

Auf US-Flughäfen häufen sich gefährliche Vorfälle, bei denen es zu Beinahe-Kollisionen zwischen Flugzeugen kommt. Der jüngste Zwischenfall trug sich vor wenigen Tagen in New Orleans zu, wie Fox News berichtet.

Demnach musste eine Maschine der Delta Air Lines am 31. März den Start abbrechen, weil ein privater Learjet gefährlich nah an die Startbahn kam. Zwar hatte der Jet die Sperrlinie nicht gekreuzt, der Fluglotse entschied sich aber dennoch, den Start aus Sicherheitsgründen abzubrechen. Der Funkverkehr ist in diesem Video zu hören.