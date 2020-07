Startup Live: Experten stehen Gründern zur Seite

Die Startup-Live-Events sind Teil einer größeren Veranstaltungserie von STARTeurope, die jeweils unterschiedlich gestaltet sind und verschiedene Ziele haben:

1. Startup Live: Diese meist dreitägigen Workshops werden europaweit organisiert und abgehalten - demnächst stehen neben Wien etwa Tirana, Split, Athen, Graz oder Klagenfurt auf dem Programm.

2. Startup Lounge: Hier handelt es sich um ein Wiener Szenetreffen, bei dem Unternehmer, Investoren, Ideenhaber etc. zwi Mal monatlich zusammenkommen, sich kurze Start-up-Präsentationen bzw. Diskussionen anhören und dann in ungezwungener Atmosphäre plaudern und netzwerken.

3. Pioneers Festival: Die Konferenz vom 29. bis 31. Oktober in Wien ist der Höhepunkt des Start-up-Jahres. Internationale IT-Visionäre sollen Einblicke in aktuellste Eintwicklungen geben, und in einer Startup Challenge soll das beste europäische Start-up gekürt werden.

Die futurezone ist ab sofort Medienpartner von STARTeurope und wird über aktuelle Entwicklungen rund um die Events berichten. Am 14. Juni wird futurezone-Redakteur Jakob Steinschaden ab 19 Uhr außerdem eine Diskussionsrunde im Rahmen der Startup Lounge im Sektor 5 moderieren. Thema wird sein: "Startup migration: Why are some of the best Austrian startups leaving the country?"