Startup Live: Gründer-Event an FH Hagenberg

Die FH Oberösterreich veranstaltet gemeinsam mit StartEurope und der ÖH Studierendenvertretung vom 9.-11. Mai das zweite „Startup Live"-Event am FH OÖ Campus Hagenberg. Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an Studierende und AbsolventInnen der FH Oberösterreich, aber auch andere interessierte Personen sind eingeladen.

In interdisziplinären Teams können die Startup Live-TeilnehmerInnen innerhalb von drei Tagen ihre Geschäftsidee im Bereich Technologie, Web oder Mobile Kommunikation/Apps umsetzen, Prototypen entwickeln und passende Business-Modelle erarbeiten. Dabei werden sie von verschiedenen Experten aus der Branche, die als Mentoren fungieren, unterstützt.

Tickets für " Pioneer Festival" zu gewinnen

Abschließend werden die Geschäftsideen von einer Fachjury kritisch unter die Lupe genommen. Als Juroren fungieren Bernhard Lehner (Partner, i5invest Beteiligungs GmbH), Gerold Weisz (Startup Coach, FH Oberösterreich), Thomas Kastenhofer (COO, Jumio) und ein Mitglied des Startups „runtastic", das von Absolventen der FH OÖ in Hagenberg und Steyr gegründet wurde. Wer sie überzeugt, gewinnt zwei Tickets für das europäische Startup-Event „Pioneers Festival" von 29.-31. Oktober 2012 in Wien. Die beste Geschäftsidee wird am Abend des 11. Mai bei einer feierlichen Preisverleihung gekürt, die im Rahmen des Maskenballs im Schloss Hagenberg stattfindet.