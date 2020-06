Stereoskopie: Zwei Linsen für drei Dimensionen

Bastler

Obwohl die Stereoskopie eine sehr exklusive Sparte der Fotografie ist, gab es schon damals eine weltweite Gemeinschaft, die sich auf solchen Fachmessen auch heute noch trifft. Da kaum ein Hersteller damals diese Nischensparte beliefern wollte, halfen die Fotografen einander und fertigten ihre 3D-Kameras selbst an. „Auf meine erste Stereo-Kamera, eine analoge RBT-X3, musste ich 1997 ein Jahr warten“, so Raab. Aber nicht nur die langen Wartezeiten, sondern auch die Kosten ließen den Kreis der Stereoskopisten klein bleiben. „Die Kamera hat damals 28.000 Schilling (2034 Euro) gekostet, ein Beamer hat in etwa dasselbe gekostet. Und davon musste man vier koppeln, wenn man bei einer 3D-Diashow auch An- und Abblenden einbauen wollte.“

Digital

Die digitale Revolution in der Stereoskopie begrüßt sie: „Die Geräte sind günstiger und der Zugang ist einfacher, weshalb sich mehr Leute für dieses Thema begeistern können.“ Für das Erstellen von dreidimensionalen Aufnahmen benötigt man nur ein Stativ und eine Kamera. Man nimmt dasselbe Bild aus zwei leicht versetzten Positionen auf. Am Computer wird dann mit einer passenden Software aus den zwei Aufnahmen ein 3D-Bild erstellt.

Fortgeschrittene nutzen spezielle Halterungen, auf denen zwei Digitalkameras in derselben Höhe montiert sind, und einen mechanischen oder digitalen Auslöser, der beide Kameras gleichzeitig auslöst. So können auch bewegte Motive in 3D aufgenommen werden.

Welche goldene Regel man bei der Stereoskopie beachten sollte, wie man die schönsten Effekte erzielt und wie die Nachbearbeitung funktioniert, wird Hermine Raab Interessierten in einem Workshop auf der Photo+Adventure erläutern.