Steve Ballmer enttäuscht auf der CES

Eine „gewaltige“ Show sollte es werden, sie war enttäuschend. Anstatt revolutionäre Produkte zu präsentieren und sich – wie seinerzeit Steve Jobs – als Visionär zu versuchen, verkam die offizielle Eröffnungsansprache bei der CES zu einer Promotion-Veranstaltung diverser Microsoft-Produkte und Entwicklungen, die seit Monaten schon bekannt sind.

Microsoft-Eigen-PR

Zuerst rührte Ballmer die Werbetrommel für Windows Phone – „das ist doch das erste Phone, das Menschen an die erste Stelle reiht“ - und gab bekannt, was viereinhalb Stunden zuvor auf der Nokia-Pressekonferenz angekündigt wurde, nämlich dass es in den USA und in Kanada die ersten Nokia Windows-Phones geben wird. Danach lobte er noch diverse Hersteller wie HTC, die ebenfalls Smartphones auf Windows-Phone-Basis auf den Markt bringen würden. Ballmer: „Und es gibt bereits 15.000 Apps für Windows Phone“, freute sich der Microsoft-Boss. „Pro Tag kommen 300 neue Apps hinzu.“