Steve Wozniak: Elon Musk und Tesla versprechen zu viel

Der offene Schlagabtausch zwischen Apple-CEO Tim Cook und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sorgte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Cook warf Facebook vor, die Daten seiner Nutzer zu verkaufen, worauf Zuckerberg entgegnete, Apple-Kunden würden an dem Stockholm-Syndrom leiden. Obwohl Wozniak bereits in den 80er Jahren aus dem operativen Geschäft bei Apple ausgeschieden ist, wird er nach wie vor offiziell als Mitarbeiter geführt. Dieser Konflikt zwischen den beiden CEOs habe aber nicht den Ausschlag für Wozniaks Entscheidung gegeben, sein Facebook-Konto zu löschen.

Auch von Google verabschiedet

„Meine Frau hat mich dazu inspiriert, sie hat ihr Konto auch gelöscht“, sagte Wozniak. „Ich hatte 5000 Facebook-Freunde, die ich nicht wirklich kannte. Ich war süchtig nach dem Scrollen durch den Feed. Aber ich will mein Leben lieber leben statt damit anzugeben.“ Das Geschäftsmodell hinter Facebook sieht er allerdings ebenfalls kritisch. „Facebook verdient Milliarden mit deinen Daten und man bekommt gar nichts, das hat mich immer gestört. Außerdem sollte die Tatsache, dass mir etwas gefällt, das du gepostet hast, zwischen uns beiden bleiben und nicht mit Werbern geteilt werden.“

Seine Social-Media-Aktivitäten habe er deutlich eingeschränkt und kurioserweise auf die Tochterplattform verlagert: „Ich habe einen Instagram-Account mit nur sechs Freunden. Zugegeben, es gehört auch Facebook, aber es ist so wundervoll. Ich werde nicht überfordert.“

Er will Facebook aber nicht komplett verteufeln: „Facebook ist nichts Schlechtes, viele Menschen nutzen es gerne. Aber ich glaube auch, dass es viele Menschen überschätzen. Ich hatte am Anfang auch Angst davor, es zu verlassen. Ich dachte, es wäre unmöglich.“

Auch Google, das seine Dienste kostenlos anbietet und im Gegenzug zielgerichtete Werbung anzeigt, will er künftig nicht mehr nutzen. „Ich werde mich so bald wie möglich auch von Google verabschieden“, sagte Wozniak. „Ich werde mein Gmail und meinen Kalender löschen und zu Apple wechseln.“

Bitcoin macht Woz unruhig

Obwohl er sich in den vergangenen Jahren kritisch gegenüber Apple zeigte, verteidigt er das von ihm gegründete Unternehmen in Wien. „Apple ist seit dem Tod von Steve Jobs sehr innovativ“, sagt Wozniak und verweist auf den Fingerabdruck-Sensor Touch ID. „Wer hatte das schon vorher? Android hatte zwei Jahre lang Bezahlen mit dem Smartphone und es war zu kompliziert. Dann kam Apple mit Apple Pay daher und man konnte mit dem Fingerabdruck bezahlen.“

Für Bitcoins und der dahinterstehenden Technologie Blockchain hat er nur wohlwollende Worte übrig, warnt aber auch vor einem Crash. „Die Blockchain kam mit Bitcoin und das ist die gute Blockchain, weil sie vollständig dezentral organisiert ist“, erklärt Wozniak. „Viele der Vorteile der Bitcoin-Blockchain hat man bei anderen Ablegern nicht.“ Für ihn sei die Bitcoin-Blockchain auch der „Goldstandard“ der Branche, der auch den Hype überdauern werde.„Ich kann mich noch an die Anfangszeit des Internets erinnern, es gab unglaublich viele Ideen und dann stürzte alles mit dem Crash zusammen.“ Eine ähnliche Phase werde auch die Blockchain-Branche durchlaufen: „Es gibt bereits erste Blockchain-Anwendungen, aber sie werden sich erst in zehn Jahren richtig durchsetzen.“ Insbesondere die aktuelle Goldgräber-Stimmung habe ihn dazu gebracht, fast all seine Kryptowährungen zu verkaufen. „Ich hatte Bitcoin zum Experimentieren. Doch dann stieg der Preis plötzlich und ich habe aus Angst alles verkauft bis auf einen Bitcoin und zwei Ether. Ich bin kein Investor, ich will nicht die ganze Zeit dabei zuschauen, wie der Preis rauf und runter geht.“