Swarm: Foursquare bringt neue App

Foursquare macht nun es wie zahlreiche andere Online-Dienste und teilt seine Funktionen in verschiedene Apps auf. Das neue Swarm soll den sozialen Aspekt des ortsbasierten Netzwerkes in den Vordergrund heben. Über die App kann man sehen, wo sich seine Freunde gerade befinden, mit ihnen kommunizieren und natürlich auch selbst bei Orten einchecken. Derzeit kann man sich auf der Swarm-Webseite vormerken lassen und wird benachrichtigt, wenn die App tatsächlich verfügbar ist.

Die ursprüngliche Foursquare-App soll Diensten wie Yelp, Tripadvisor oder Google Maps Konkurrenz machen und sich in erster Linie auf Ortsempfehlungen spezialisieren. Nutzer sollen etwa nach guten Restaurants oder anderen Lokalen in der näheren Umgebung suchen können, ohne, dass das Einchecken zu prominent vertreten ist. In rund einem Monat soll demnach die komplett überarbeitete Variante der Applikation veröffentlicht werden, die auch ein neues Design mit sich bringt.