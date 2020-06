T-Mobile und tele.ring erhöhen Gebühr für Bestandskunden

Viele Bestandskunden des Mobilfunkers T-Mobile und seiner Tochter tele.ring erhalten in diesen Tagen eine briefliche Mitteilung, wonach ihre Grundgebühren künftig um zwei Prozent angehoben werden. Bei der Erhöhung handelt es sich um eine so bezeichnete "Wertsicherung" bzw. "Wertanpassung". Diese wird einmal jährlich vorgenommen, um die Tarif-Preise an den jeweils aktuellen Verbraucherpreisindex anzupassen.

Betroffen sind von der Maßnahme alle Kunden von T-Mobile-und tele.ring, die eine Wertsicherungsklausel in ihrem Vertrag haben. Diese Wertsicherungsklausel wurde im Jahr 2012 in die Verträge von Neukunden integriert.