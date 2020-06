Tablet-Diebe in USA flogen durch Selfies auf

Zwei Diebe in den USA sind der Polizei durch Selfies mit einem gerade erst gestohlenen Tablet-Computer ins Netz gegangen. Nur Stunden nachdem sie aus einem geparkten Auto ein iPad, 5.000 Dollar Bargeld, einen Laptop und einen Radarwarner stahlen, schossen sie in einem Fast-Food-Restaurant die feierlichen Selbstporträts, wie es in der Strafanzeige der Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Texas heißt.