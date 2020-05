Technolution holt Frauen in der Technik vor den Vorhang

“Wir beteiligen uns seit Jahren aus Gründen der Bewusstseinsbildung an diesen Kongressen und wir wollen klarmachen, dass Frauen in technischen Berufen weitaus bessere Chancen haben”, sagt Maria Rauch-Kallat in ihrer Funktion als Präsidentin des Verbandes TechWomen. Dieser fördert nationale und internationale Projekte von Frauen in der Technik und hat sich zum Ziel gesetzt, die Situation von Frauen in der Technik zu verbessern. “Wir müssen technische Berufe bei Frauen fördern, allein schon, weil diese zu den besser bezahlten Jobs gehören als jene, die nach wie vor überwiegend von Frauen gewählt werden”, sagt Rauch-Kallat.

“Frauen sind häufig besser ausgebildet, hoch motiviert und trotzdem bleiben sie irgendwann auf dem Weg zum Erfolg auf der Strecke”, ergänzt Johanna Klostermann, Vorstandsmitglied von TechWomen. Das liege einerseits an männlich geprägten Strukturen und Werten. “Die Technik in der Struktur hat aber durch technisch, praxisnahe Erfindungen von Frauen schon längst bewiesen, dass Frauen gerade diese Werte besitzen und daher gemeinsam noch mehr erreicht werden könnte.”