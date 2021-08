Telsa-Bot Optimus rekrutiert auf Twitter neue Mitarbeiter

Der humanoide Tesla-Bot Optimus, den Elon Musk am AI Day von Tesla am vergangenen Freitag angekündigt hat, scheint seine Position im Unternehmen schon gefunden zu haben: So geht er auf Twitter bereits auf Personalsuche. Zumindest in seiner virtuellen Form.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Tesla wurde noch am gleichen Tag der Veranstaltung ein Beitrag geteilt, in dem eine Person in Optimus-Kostüm interessierte Bewerber*innen anlockt: „Komm zu uns, um die Zukunft von KI zu bauen“, heißt es im Posting.