Tesla-Dashcam filmt Crash und überführt Täter nach Fahrerflucht

In den Kommentaren auf Reddit meinen einige Nutzer, eine Absicht hinter dem Unfall zu sehen. Andere glauben, dass sich der offenbar betrunkene Ford-Fahrer vor dem Model 3 einreihen wollte, um einen so genannte Roll-Coal zu machen - aufs Gas zu steigen, um das Elektroauto in eine schwarze Rauchwolke zu hüllen.

Dashcam-Videos klären immer wieder Unfälle auf

In den vergangenen Wochen und Monaten haben Tesla-Videos immer wieder dabei geholfen, Unfälle aufzuklären oder Vandalen auszuforschen. Erst Ende Juni hat ein rücksichtsloser Fahrer einen Unfall verursacht und die Polizei angelogen, um die Schuld von sich zu weisen. Dank eines Tesla-Dashcam-Videos wurde der Fahrer allerdings überführt.