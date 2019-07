Nach Fahrerflucht: Tesla-Video hilft Crash-Lenker zu verhaften

Überwachungsmodus in Österreich illegal

Da die Kameras der Tesla-Fahrzeuge das Geschehen im öffentlichen Raum aufzeichnen, spießt sich die Funktion allerdings mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und somit mit der österreichischen Rechtslage. "Eine derartige Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu privaten Zwecken ist nicht konform mit der DSGVO", erklärte Lukas Feiler, Datenschutz-Experte bei der Kanzlei Baker McKenzie gegenüber der futurezone Mitte Juni.

Will man die Funktion in Österreich aber dennoch nutzen, kann man einfach den USB-Stick weglassen, auf dem die Videos gespeichert werden. Dann werden zwar keine Videos aufgezeichnet, was selbstverständlich am Sinn des Features vorbeigeht, die reine Abschreckung eines blinkenden und hupenden Autos wäre aber immer noch gegeben.