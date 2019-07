Tesla-Video: Mechaniker setzen sich nach der Arbeit ins Model 3

Ein Tesla-Fahrer hatte einen platten Reifen und ließ sein Model 3 in eine Werkstätte abschleppen. Bei Discount Tire sollte der kaputte Reifen getauscht werden, was einige Tage in Anspruch nahm.

Nachdem der Tesla-Fahrer seinen Wagen wieder zurückbekam, musste er feststellen, dass das Elektroauto bei den Werkstätten-Mitarbeitern offenbar auf großes Interesse gestoßen ist. Wie auf den Sentry-Mode-Videos zu sehen ist, haben sich gleich mehrere Mechaniker Zutritt zu dem Model 3 verschafft und zwar zu einem Zeitpunkt als die Werkstätte eigentlich schon geschlossen war.