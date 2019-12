Tesla-Fahrer drehen den Spieß um und blockieren Tankstelle

Damit wollten sie gegen fehlende Maßnahmen gegen das Parken vor Ladesäulen protestieren. Die Aktion, die lediglich sechs Minuten dauerte, titulierten die Elektromobilsten als „Rache des Elektroautos“, auch in Anlehnung an den gleichnamigen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2011, der E-Auto-Pioniere porträtiert. „Wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, um auf das Blockieren von Ladesäulen hinzuweisen“, wird ein an der Protestaktion teilnehmender Tesla-Fahrer von electrec zitiert.

Der Umgang mit blockierten Ladesäulen ist je nach Standort unterschiedlich. In manchen Ländern werden die Fahrzeuge abgeschleppt oder es setzt einen Strafzettel. Häufig werden aber auch gar keine Maßnahmen ergriffen.