Tesla verklagt Kritiker in China

Während sich Elon Musk im Zuge der Twitter-Übernahme als Vertreter der Meinungsfreiheit gibt, scheint seine Firma Tesla nicht jedem dieses Recht zuzusprechen. Denn laut einem Bericht von Global Times hat der Autobauer Anklage gegen seinen Kritiker Xiang Ligang aus China erhoben. Der Grund: Der CEO der Telekom-Firma CCTime hatte sich öffentlich zu einem Kleinkrieg zwischen Tesla und einer anderen Kundin geäußert.

Im April 2021 hatte die Chinesin Zhang Yazhou auf einer Automesse in Shanghai gegen Tesla protestiert. Dabei ist sie auf eines der Autos gestiegen – bekleidet war sie mit einem T-Shirt, auf dem „brakes don't work“ („Bremsen funktionieren nicht“) zu lesen war. Daneben war das Tesla-Logo in Rot zu sehen.

Tesla als "arrogant" bezeichnet

Laut Zhang hätte ein Ausfall der Bremsen des Model 3 zu einem Unfall geführt. Tesla hatte auf Weibo mitgeteilt, dass die Frau mit ihrem Protest lediglich eine hohe Entschädigung erreichen wolle, nachdem sie aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung in einen Zusammenstoß verwickelt war. Das Unternehmen sei nicht bereit, einer solch "unvernünftigen Forderung" nachzugehen. Auch habe Zhang keine Manieren im Gespräch mit Tesla gezeigt.

Xiang habe sich in diesem Kleinkrieg zwischen Tesla und Zhang eingemischt und gegenüber den Global Times seine Ärgernis über Teslas „Arroganz“ zum Ausdruck gebracht. In keinem Fall aber habe Xiang Tesla verleumdet, heißt es in dem Bericht.

Der Autobauer sieht das wohl anders. Die Anhörung soll am 24. Mai im Beijing Internet Court stattfinden.

Elon Musk bezeichnet Journalisten als "Lobbyist"

Der Autobauer hat Klagen wegen Verleumdung gegen zwei Kund*innen sowie einen Influencer aus China erhoben. Letzterer hatte seine Besorgnis zur Qualität und Sicherheit des Elektroautos öffentlich kundgetan. Auch Elon Musk selbst hat sich bereits über mehrere Journalist*innen verärgert gezeigt und einen Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press sogar als „Lobbyisten“ bezeichnet. Dieser hatte über einen Tesla-Rückruf berichtet.