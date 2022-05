Schwenkbares Tesla-Display gibt Rätsel auf

Der Bildschirm in der Mittelkonsole eines Tesla Model X hat eine neue Überraschungsfunktion.

Bisher hatten alle Tesla-Modelle ein fix montiertes Display in der Mittelkonsole. Das hat sich nun offenbar geändert, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen. Demnach lässt sich der Bildschirm im Cockpit des Model X und des Model S seit kurzem leicht hin und her schwenken.

Auf einem der Clips ist zu sehen, wie sich das Display - angetrieben von einem kleinen Motor - in beide Richtungen schwenken lässt. Dadurch kann man sowohl vom Beifahrer- als auch vom Fahrersitz aus, die Bildschirminhalte besser ablesen.