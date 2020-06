Tesla Model S verfügt über versteckten James-Bond-Mode

Erst kürzlich wurde beim Tesla Model S ein Easter Egg entdeckt, was für Autos somit wohl eines der ersten seiner Art sein dürfte. Gibt man nach einem langem Druck auf das Kontrollmenü "007" in das Zahlenfeld ein, verwandelt sich das Auto am Display in den Lotus Esprit, mit dem James Bond im Film "Der Spion, der mich liebte" auf Tauchstation gegangen ist. Fortan können Einstellungen für die Unterwasserkonfiguration vorgenommen werden und Angaben zur Tauchtiefe werden angezeigt.