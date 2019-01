Tesla-Sitze sollen bald ihre Besitzer wiegen

Durch die Sensoren soll das Fahrzeug erkennen können, ob Kinder, leichte oder schwere Erwachsene beziehungsweise durchschnittliche Passagiere an Bord sind. Das System kann zudem auch erkennen, ob sich überhaupt jemand in einem Sitz befindet und sich das Auslösen des Airbags unter Umständen sparen. In Zukunft könnte Tesla auch die exakte Sitzposition erfassen und die Auslösung der Airbags entsprechend anpassen.