Teurer Mehrverbrauch bei Handy-Nutzung

Bei den Handy-Vertragstarifen sind die Kosten für den Mehrverbrauch in den letzten drei Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig haben die Mobilfunkanbieter mehr Vertragstarife mit höheren Grundgebühren in ihr Programm aufgenommen. Integrierte Datentarife sind dabei die Regel. Telefonieren und Surfen mit dem Handy ist seit 2010 um bis zu 70 Prozent günstiger geworden, so die Ergebnisse einer aktuellen Handy-Preisanalyse der Arbeiterkammer (AK) Wien.

Die je nach Nutzungsverhalten durchschnittlich um 36 bis 70 Prozent günstigeren Tarifen ergeben sich allerdings nur, wenn die Verbraucher den für ihr Nutzungsverhalten günstigsten Tarif wählen. Der Grund sind mehr Freieinheiten in den Paketangeboten. Am günstigsten sind „SIM-only“-Tarife, bei denen man keine vergünstigten Handys bekommt.