"The Rock" bemerkt, dass er nicht in einen Porsche Taycan passt

Im kommenden Jahr soll die Actionkomödie "Red Notice" auf Netflix erscheinen. Der Film ist für das Streamingservice eine der bisher teuersten Produktion. In den Hauptrollen Ryan Reynolds, Gal Gadot und Dwayne "The Rock" Johnson.

Letzterer sollte am Filmset eine Verfolgungsjagd mit einem elektrischen Porsche Taycan drehen. Doch als sich The Rock in den Sportwagen setzen wollte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug zu klein für ihn ist. - Er hatte einfach keinen Platz.