Porsche Taycan: Video zeigt extreme Beschleunigung auf Autobahn

Die sportlichen Autos von Porsche sind seit jeher für ihre leistungsstarke Beschleunigung und ihre hohen Geschwindigkeiten bekannt. Der Elektromotor des Porsche Taycan hebt diese Eigenschaften nun noch einmal auf ein neues Level.

Die YouTuber von Automann-TV zeigen in einem neuen Video, wie sich der Porsche Taycan auf einem Autobahnabschnitt in Deutschland fährt. Dass es dort keine Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt, wird von den YouTuber voll ausgenutzt. So ist zu sehen, wie der elektrische Porsche von 0 auf 270 km/h beschleunigt.