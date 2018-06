Tödlicher Tesla-Crash: Autopilot beschleunigte vor der Kollision

Keine unmittelbare Warnung für den Fahrer

Tesla hatte in einer ersten Auswertung der Daten bekannt gegeben, dass der Fahrer mehrmals mittels Anzeigen und auch per Sprachausgabe gewarnt wurde, die Hände auf das Lenkrad zu geben. Zu diesem Schluss kam auch die NTSB, allerdings erfolgten diese drei Warnungen - zweimal per Anzeige, einmal per Sprachausgabe - mehr als 15 Minuten vor dem Aufprall.

Noch eigenartiger mutet das Verhalten des Autopiloten in den letzten Sekunden vor dem Crash an. Acht Sekunden vor dem Aufprall folgte das Elektroauto einem anderen Wagen vor ihm. Sieben Sekunden vor dem Aufprall scherte der Tesla nach links aus und folgte einem weiteren Wagen. Vier Sekunden vor dem Crash war kein Auto mehr vor dem Tesla. Drei Sekunden vor dem Aufprall beschleunigte der Autopilot von 100 km/h auf 114 km/h, wobei unmittelbar vor dem Aufprall weder ein Abbremsen noch ein Ausweichen stattfand.

Die US-Transportbehörde hat die Untersuchungen zu dem tödlichen Unfall noch nicht abgeschlossen. Diese dauern noch an.