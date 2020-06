Trent Reznor arbeitet mit Apple an Geheimprojekt

Apple habe sich an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert gezeigt, sagte Reznor in einem Interview mit dem Branchenmagazin „Billboard“. Er arbeite gemeinsam mit dem Konzern an Produkten, die mit der Auslieferung von Musik zu tun hätten. Details wollte er keine nennen.

Reznor war bei dem Streaming-Dienst Beats Music vor der Übernahme durch Apple als Leiter der Kreativabteilung tätig. Die Zusammenarbeit soll nun weitergehen.