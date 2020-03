Trump überrascht Google mit Ankündigung von Corona-Webseite

Am Freitag hat US-Präsident Donald Trump aufgrund des Coronavirus den nationalen Notstand in den USA ausgerufen. Im Rahmen der Pressekonferenz hat er außerdem von einer Webseite gesprochen, die Google entwickeln würde. Dort sollen Menschen ihre Symptome eingeben und so erfahren, ob oder wo sie einen Virustest machen können.

" Google wird eine Website entwickeln - im Gegensatz zu früheren Websites wird das sehr schnell geschehen -, um festzustellen, ob ein Test notwendig ist", sagte Trump.

Google selbst dürfte von der Ankündigung einigermaßen überrascht worden sein. Erst eine Stunde nach der Pressekonferenz gab es ein offizielles Statement. Demnach stehe man nicht vor dem Start eines landesweiten Dienstes. Stattdessen arbeitet die Alphabet-Tochter Verily an einem experimentellen Projekt, das vorerst auch nur für Bewohner der Bay Area rund um die Metropole San Francisco verfügbar gemacht werden soll. Es solle sich um eine Ergänzung der bestehenden Webseite Project Baseline handeln, wie The Verge berichtet.