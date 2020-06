TU Wien-Team gewann Hacker-Wettbewerb

"Am Ende war es wie bei einem Fußballmatch", beschreibt Christian Platzer vom SecLab am Institut für Rechnergestützte Automation der TU Wien die Stimmung an der Uni beim diesjährigen iCTF. Die Stimmung war bis zum Schluss angespannt, denn das Wiener Team „We_0wn_Y0u“ konnte sich nur ganz knapp gegen das russische Team "More Smoked Leet Chicken" durchsetzen.

Insgesamt versuchten rund 1000 Sicherheitsspezialisten aus Deutschland, Kanada, USA, Russland und vielen weiteren Ländern im Rahmen des iCTF-Wettbewerbs gegenseitig in ihre Rechner-Systeme einzubrechen und ihre eigene Infrastruktur vor den Attacken der anderen zu schützen. "Jeder startet mit einem vorgegebenen Rechner-Image zur selben Uhrzeit. Danach hängt alles von dem Wissen und den Fähigkeiten der einzelnen Teams ab", erklärt Platzer gegenüber der futurezone.

Starke Konkurrenz

Das Wiener Studententeam, das aus 20 Teilnehmern der Lehrveranstaltung "Advanced Internet Security" plus Lehrbeauftragten bestand, konnte sich damit zu Beginn und am Ende gegen die Konkurrenz durchsetzen. „Die Russen wurden in den letzten Minuten dann offenbar nervös – wir haben zum Glück die Nerven behalten“, meint Platzer.