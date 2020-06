Tückische Kulanz-Deals nach Horrorrechnungen

Mobiles Internet auf Smartphones und via USB-Modem am Computer bleibt in Österreich weiter ein Sorgenkind: Der Wiener Harald B. etwa wurde kürzlich mit einer Monatsrechnung von 570 Euro konfrontiert, weil ein Virus offenbar übers Wochende unkontrolliert Daten aus dem Netz gesaugt hatte. Weil er einen älteren Tarif bei Drei hat, wurde die Übertragungsgeschwindigkeit nicht gedrosselt, und mit der Überschreitung seines Datenlimits schnellten die Monatskosten von 15 Euro plötzlich auf das 38-fache hoch.

Der Anbieter zeigte sich nach Anfrage von B. zuerst kulant und erließ ihm 220 Euro. Beim genaueren Hinsehen des Angebots stellt B. aber fest, dass er sich zusätzlich zu seinem bestehenden Vertrag weitere 24 Monate vertraglich an Drei binden musste. “Das ist reine Bauernfängerei”, so B. zum KURIER. Ihm würde die Vertragsverlängerung in Summe teurer kommen als die Schock-Rechnung. Er verlangt von Drei jetzt einen neuen Lösungsvorschlag und will gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einleiten.



Viele Fälle

Dass Kulanzangebote seitens der Mobilfunker Vertragsverlängerungen als Bedingung haben, hat in Österreich Schule gemacht - B. ist kein Einzelfall. “Es scheint Gepflogenheit geworden zu sein, dass solche Deals angeboten werden”, sagt Renate Wagner, Rechtsexpertin vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). “Sie sind aber nicht immer im Sinne des Konsumenten, sondern nützen vielmehr dem Anbieter.” Das VKI hätte regelmäßig mit Fällen wie dem geschilderten zu tun, in den nächsten Wochen und Monaten rechne man mit weiteren vergleichbaren Konsumentenbeschwerden.

Der Hintergrund: Derzeit läuft in Österreich ein Musterprozess gegen Handy-Betreiber wegen Sachwuchers (die futurezone