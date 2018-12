Tumblr-Pornofilter tritt in Kraft: Erste Pannen

Pannen

Manche fanden auch sehr einfache Wege, die Maßnahmen zu umgehen. So bemerkte etwa ein Anwender, dass es bereits reicht, die Posts mit „SFW“, also „Safe for Work“ zu taggen, wie Cnet berichtet.

Andere wiederum sprechen davon, dass zahlreiche harmlose Inhalte gelöscht wurden. Dazu zählen etwa Fotos von Katzen, Vögeln oder Steinen. Auch verpixelte Fotos von Pokemon oder ein schlafender Pinguin fiel dem Filter zum Opfer.