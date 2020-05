TV-Interviews von NFL-Spielern nur ohne Beats-Kopfhörer

Beats by Dr. Dre hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als allgegenwärtige Kopfbekleidung für Sportstars beim Training gemacht. Sowohl Profifussballer als auch Profis der American-Football-Spitzenklasse NFL tragen die aufgrund ihres Designs klar erkennbaren Kopfhörer der Marke. In der NFL soll nun Schluss damit sein, zumindest bei TV-Interviews. Beats-Konkurrent Bose ist Sponsor der Liga. Andere als Bose-Kopfhörer dürfen damit nicht im Fernsehen erscheinen.

Die Regelung ist im Sponsoring-Vertrag der NFL festgeschrieben. Die Liga muss dafür Sorge tragen, den Vertragspunkt zu erfüllen. Wie ReCode berichtet, gibt es auch hierbei klare Grenzen. Spieler und Trainer dürfen keine anderen als Bose-Kopfhörer tragen, und zwar sowohl bei Ligaspielen als auch im Training. Erst 90 Minuten nach Ende eines Spiels ist die Bestimmung nicht mehr gültig.